Безрамочный смартфон Tecno показали спереди и сзади. Пока что это концепт

Концепт получил 6,78-дюймовый AMOLED с частотой 144 Гц Tecno привезла на IFA 2026 концептуальный смартфон с заявленной рамкой дисплея 0 мм, о чем мы уже сообщали, а теперь наш корреспондент прислал новые фото, на которых также видна задняя часть.
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