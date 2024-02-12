"Известия": ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода за границу 59 бортов

Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации. Они связаны с уголовными делами о незаконном выводе за границу 59 самолетов и вертолетов, по данным источника "Известий", как минимум три вертолета получила Украина и использовала их на фронте.
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