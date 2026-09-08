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Дмитрий Маликов поразил поклонников вечной молодостью на редком фото с женой

Дмитрий Маликов поразил поклонников вечной молодостью на редком фото с женой

Дмитрий Маликов вновь оказался в центре внимания публики. На светском мероприятии в Москве 56-летний артист появился вместе с супругой Еленой, и этот редкий совместный выход не остался незамеченным.

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