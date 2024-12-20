СВР рассекретила документы о сотрудничестве США и Третьего рейха в 1943 году

Службы внешней разведки России (СВР) рассекретила сообщение, в котором говорится о том, что весной 1943 года США, находясь в союзе по антигитлеровской коалиции с СССР, при помощи специальных служб готовили продажу Третьему рейху, который планировал наступление на Курской дуге, стратегически важных материалов.