СВР рассекретила документы о сотрудничестве США и Третьего рейха в 1943 году

Службы внешней разведки России (СВР) рассекретила сообщение, в котором говорится о том, что весной 1943 года США, находясь в союзе по антигитлеровской коалиции с СССР, при помощи специальных служб готовили продажу Третьему рейху, который планировал наступление на Курской дуге, стратегически важных материалов.
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