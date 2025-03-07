Зеленский - опубликовал свой «мирный план» с требованием от России прекратить ракетные удары:Первоочередной задачей может стать установление и полный контроль режима прекращения огня в небе (прекращение ракетных ударов, ударов беспилотников большой дальности и ударов по объектам энергетики и другой … .