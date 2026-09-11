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Самые безумные теории заговора про теракт 11 сентября 2001 года

Самые безумные теории заговора про теракт 11 сентября 2001 года

За годы, прошедшие с момента трагедии, официальные выводы следствия об атаке террористов обросли десятками альтернативных версий — от псевдонаучных до откровенно фантастических.

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