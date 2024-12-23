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Смольный выделит на дополнительную охрану комиссариатов 6 млн

Смольный выделит на дополнительную охрану комиссариатов 6 млн

С 2022 года по Петербургу прокатилась масштабная волна поджогов военкоматов. Нападающие — мужчины, женщины, пенсионеры и подростки — обычно действуют по указке злоумышленников, обещавших за поджоги вознаграждение.

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