Очередная дикая история с мигрантами случилась в Москве. Как уже неоднократно говорилось, всё это сводится к тому, что скоро уже детей будет страшно отпускать из дома из ровно к этому всё идёт.
40 детей мигрантов избили трёх учеников в московской школе
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А мне интересно, что думает по этому поводу "депутат" Госд..ы - затулло душанбинский? Может расскажет пострадавшим детям и их родителям , ради каких таких высоких идей всех этих "затулло" они страдают ????? Гнать всех этих черножопых обезьян сначала из школы, а потом и из страны! И директора школы к ним впридачу . Какое-то абсолютно беззубое ничтожество, а не директор.
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