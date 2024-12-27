БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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40 детей мигрантов избили трёх учеников в московской школе

40 детей мигрантов избили трёх учеников в московской школе

Очередная дикая история с мигрантами случилась в Москве. Как уже неоднократно говорилось, всё это сводится к тому, что скоро уже детей будет страшно отпускать из дома из ровно к этому всё идёт.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А мне интересно, что думает по этому поводу &quot;депутат&quot; Госд..ы - затулло душанбинский? Может расскажет пострадавшим детям и их родителям , ради каких таких высоких идей всех этих &quot;затулло&quot; они страдают ?????  Гнать всех этих черножопых обезьян сначала из школы, а потом и из страны! И директора школы к ним впридачу . Какое-то абсолютно беззубое ничтожество, а не директор.
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