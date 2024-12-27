40 детей мигрантов избили трёх учеников в московской школе

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

А мне интересно, что думает по этому поводу "депутат" Госд..ы - затулло душанбинский? Может расскажет пострадавшим детям и их родителям , ради каких таких высоких идей всех этих "затулло" они страдают ????? Гнать всех этих черножопых обезьян сначала из школы, а потом и из страны! И директора школы к ним впридачу . Какое-то абсолютно беззубое ничтожество, а не директор.