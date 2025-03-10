«Рисомолка» из Китая: тест и обзор спортбайка QJMotor SRK 600 RC

QJMOTOR SRK 600 RCЦена: от 909 000 р.В продаже: c 2024 г. 600‑кубовый спортбайк с рядной «четверкой» — это что-то из времен, когда деревья были большими, дорожные камеры не «били в хвост», а на смотровой площадке Воробьевых гор было не протолкнуться ….