Минкульт Украины сообщил, что в Киево-Печерской лавре откроют музей Мазепы

В Киеве на территории Киево-Печерской лавры появится музей, посвященный гетману Ивану Мазепе. Глава украинского министерства культуры Александр Ткаченко рассказал, что музей откроют в Онуфриевской башне, которая была построена на средства Мазепы и открыта в 1701 году.
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