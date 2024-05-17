В Кузбассе Ростехнадзор приостановил работу четырех шахт

В Кемеровской области Ростехнадзор временно остановил работу четырех шахт: АО «Шахта «Полосухинская», АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление «Талдинское-Западное» Шахта «Талдинская-Западная-1», АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление «Талдинское-Западное» Шахта «Талдинская-Западная-2», АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская».
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