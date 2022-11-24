Аргументы и Факты

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Экономист рассказала, кто дважды получит пенсию в декабре

Экономист рассказала, кто дважды получит пенсию в декабре

Пенсия за январь 2023 года некоторым категориям граждан будет выплачена в декабре. Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства «Прайм» сообщила доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Галина Семенова.

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