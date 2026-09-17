В Шымкенте сосед до смерти избил пожилого мужчину

Полиция Шымкента задержала подозреваемого в смертельном избиении пожилого человека. Досудебное расследование начато по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пустить Россию по...
- ЮГ Следите за руками...
- «Скучаю по космич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым