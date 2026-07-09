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Где в России сейчас больше всего клещей: названы опасные регионы

Где в России сейчас больше всего клещей: названы опасные регионы

Кажется, что клещи — проблема только Сибири и глухой тайги. Но сегодня это уже не так. Они все чаще встречаются в регионах, которые еще недавно считались вполне спокойными, а сезон активности в этом году начался уже в марте, напоминают авторы канала «Путешествия с фотокамерой».

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