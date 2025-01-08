Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина спровоцировали слухи о романе

Данила Козловский и Оксана Акиньшина отправились в совместное путешествие по Африке Несмотря на то, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина не подтверждали и не опровергали слухи о романе, совместный отдых актеров в Африке снова спровоцировал слухи о близких отношениях между звездами.