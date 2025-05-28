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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле обсудили будущее кадровой политики и развитие транспортной инфраструктуры

В Барнауле обсудили будущее кадровой политики и развитие транспортной инфраструктуры

Выездное заседание провел главы города по экономическим вопросам Сергей Рябчун Выездное заседание Координационного совета предпринимателей города Барнаула состоялось на площадке ООО "ТД Комплекс Агро", где недавно запустили новый цех.

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