Пенсия работающих пенсионеров вновь начнет расти

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, запрет на увольнение одиноких родителей детей младше 16 лет и новые ограничения для «наливаек» — таков далеко не полный перечень законов, принятых парламентариями в эту сессию для поддержки граждан нашей страны.
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