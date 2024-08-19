Пенсия работающих пенсионеров вновь начнет расти

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, запрет на увольнение одиноких родителей детей младше 16 лет и новые ограничения для «наливаек» — таков далеко не полный перечень законов, принятых парламентариями в эту сессию для поддержки граждан нашей страны.