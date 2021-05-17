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"Крымский" анекдот от Норкина задел Запад за живое: "От вас так пахнет

"Крымский" анекдот от Норкина задел Запад за живое: "От вас так пахнет

Новый анекдот от Андрея Норкина на "крымскую" тему задел за живое сразу и США, и Европу. Правда, двусмысленную фразу "От вас так пахнет.

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Vladimir Lenkov
Даже уже не пахнет, а воняет. Лечить поздно, пора закапывать.
Boris Voronin
Норкин МОЛОДЕЦ!!!... Анекдот в тему!!!...
Александр Зиборов
Смердит! Как от нужника общественного туалета!..
Татьяна
..."от вас так пахнет липой"... Не в бровь, а в глаз. И предадут , и продадут...

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