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Сбор с интернет-рекламы вырос почти на 9% за полугодие

Поступления от трехпроцентного сбора с доходов интернет-рекламы в первом полугодии достигли 8,47 млрд рублей против 7,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Роскомнадзор«.

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