Представители нижегородской Госавтоинспекции встретились с президентом нижегородского байкерского движения

В рамках кампании по обеспечению безопасности участников дорожного движения в период мотовелосезона, в один из последних дней акции, нижегородская Госавтоинспекция провела встречу с Андроником Демирчяном, президентом нижегородского мотодвижения, чтобы еще раз поговорить о безопасности на дороге для двухколесного транспорта и его водителей.

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