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Трамп может отклонить предложенную кандидатуру посла Великобритании

Трамп может отклонить предложенную кандидатуру посла Великобритании

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отклонения кандидатуры Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, 18 января пишет The Independent со ссылкой на источники в окружении Дональда Трампа.

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