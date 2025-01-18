Трамп может отклонить предложенную кандидатуру посла Великобритании

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отклонения кандидатуры Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, 18 января пишет The Independent со ссылкой на источники в окружении Дональда Трампа.
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