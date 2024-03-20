Суд Вьетнама рассмотрит смертную казнь для создательницы пирамиды на $20 млрд

Прокуратура Вьетнама попросила суд приговорить к смертной казни 68-летнюю главу девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд.
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