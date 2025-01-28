Во Франции боятся заключения анти Трамповских торговых соглашений

Торговые соглашения против Трампа, заключение которых сильно форсирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сильно навредят сельскому хозяйству Франции, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 28 января на своей странице в социальной сети X.
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