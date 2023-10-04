Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку-поводыря

Извинения принесла глава МВД Великобритании Суэлла Браверман после того как наступила на хвост собаки-поводыря общаясь с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK, оказывающей помощь слепым и слабовидящим людям.
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