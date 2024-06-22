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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлович зарубится с Волковым на UFC Saudi Arabia. Знаете, кто победит? Заряжайте с бонусом 100 000 рублей!

Сергей Павлович подерется с Александром Волковым 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia в Эр-Рияде. Два главных русских тяжа решат, кто из них больше достоин титульного шанса.

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