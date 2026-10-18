Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева поздравила татарстанцев с Днем отца: «От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем отца! Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто вносит неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, является опорой семьи и примером силы и ответственности.