Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева поздравила татарстанцев с Днем отца: «От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем отца! Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто вносит неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, является опорой семьи и примером силы и ответственности.
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