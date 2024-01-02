Посетителям донского зоопарка предлагают посмотреть, как пройдет кормление горного льва   

В ростовском зоопарке традиционно предлагают интересную программу в новогодние праздники. По сообщению телеграм-канал учреждения сегодня, 2 января, в Ростовском зоопарке пройдет показательное кормление пумы.
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