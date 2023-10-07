Путин назвал важнейшим вопросом улучшение качества жизни в сельской местности

Российский лидер Владимир Путин сообщил в своём поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о том, что жизнь населения сёл в РФ и инфраструктура в данных населённых пунктах будет улучшаться.
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