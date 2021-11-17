Более 20 учений в горной местности провели разведчики ЦВО в Сибири в течение учебного года

Особое внимание уделялось занятиям по горнолыжной специальной подготовке, где военнослужащие изучали приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростной спуск.
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