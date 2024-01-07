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Дефицит бюджета Минобороны Украины составил свыше $11,3 млрд

Дефицит бюджета Минобороны Украины составил свыше $11,3 млрд

REUTERS/Gleb Garanich Дефицит бюджета министерства обороны Украины на 2024 год составляет 430 миллиардов гривен, что составляет более 11,3 миллиардов долларов, заявил 6 января депутат Верховной рад Алексей Гончаренко.

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