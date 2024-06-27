Жители «Барвихи» отреагировали на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле

В Одинцовском городском суде проходят слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли из участка общей площадью 99 гектаров, который ранее принадлежал санаторию Управделами президента «Барвиха» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии