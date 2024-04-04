Продолжаются встречи бизнес-омбудсмена Ингушетии с предпринимательским сообществом

Очередное мероприятие состоялось в администрации Малгобекского района, участниками стали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Зелимхан Дзауров, заместитель Главы Малгобекского района Руслан Костоев и представители бизнес-объединений.
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