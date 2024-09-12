Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Он отправился в зону СВО, когда уже было известно о расследовании.фото: t.me/lb2508 --> Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей задержан в зоне проведения спецоперации, сообщили в правоохранительных органах.
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