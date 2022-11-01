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Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском направлении

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском направлении

Российские войска продолжают наступление в районе Угледара на севере ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

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