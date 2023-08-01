Власти Мали и Буркина-Фасо: Иностранное военное вторжение в Нигер мы расценим как объявление войны нашим странам

Ситуация с приходом к власти в Нигере военных продолжает набирать обороты. Напомним, что после отстранения от власти президента Нигера, которого считают защищающим интересы Запада, страны так называемого западно-африканского экономического сообщества (ECOWAS) дали неделю для его освобождения.
Популярные статьи
- Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта
- Президент Мексики: Наша делегация не поедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине, если на нём не будет России
- МИД Румынии сообщил о повреждении одного румынского судна при ударах ВС РФ по украинскому порту Рени
Свежие комментарии