«Жетысу» и «Кызыл Жар» сыграли по нулям. Обзор матча

Матч 19-го тура КПЛ в Талдыкоргане между «Жетысу» и «Кызыл Жаром» завершился без голов (0:0). Жетысу – Кызыл-Жар 0:0 (0:0, 0:0) Дата проведения 3 июля, 15.
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