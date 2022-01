Джон Хиггинс обыграл Чжао Синьтун со счетом 6-2 и вышел в четвертьфинал на турнире Masters 2022, сообщает World Snooker Джон Хиггинс (фото: WST) Новости The Masters 2022 Результаты, турнирная таблица The Masters 2022 Расписание трансляций The Masters 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Джон Хиггинс провел рекордный 28-й поединок на крупнейшем пригласительном турнире по снукеру, победив Чжао Синьтун со счетом 6-2 в 1/8 финала турнира Masters.