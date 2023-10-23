Кремль ответил на идею Латвии о закрытии Балтии для России Ирэн ОрлонскаяПрезидент Латвии Эдгарс Ринкевичс в конце прошлой недели, 20 октября 2023 года, призвал Альянс закрыть проход для судов из России по Балтики, если «причастность» российского государства к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией «будет доказана».