Слух: Путин объявит о выполнении целей СВО

Источники Telegram-канала INSIDER-T сообщают о возможном скором выступлении президента России Владимира Путина, в котором он заявит о достижении основных целей специальной военной операции (СВО) на Украине.
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