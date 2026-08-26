Блогерша Лерчек открыла фонд помощи детям, больным раком

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), хореограф Луис Сквиччиарини, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что блогерша открыла свой фонд для помощи детям с онкологическим заболеванием.