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Газета.ру

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Блогерша Лерчек открыла фонд помощи детям, больным раком

Блогерша Лерчек открыла фонд помощи детям, больным раком

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), хореограф Луис Сквиччиарини, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что блогерша открыла свой фонд для помощи детям с онкологическим заболеванием.

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