Израильские танки обошли Кунейтру и движутся к Дамаску, ВВС наносят массированное удары по всей Сирии.
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