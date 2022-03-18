Михеев забросил 12-ю шайбу в сезоне и стал 2-й звездой матча с «Каролиной». У него 5 бросков и 3 хита за 14:21

Илья Михеев забросил 12-ю шайбу в сезоне и стал 2-й звездой матча с «Каролиной». Российский нападающий «Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (3:2).

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