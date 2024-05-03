«Единственный ремастер Oblivion, в который я буду играть»: новая демонстрация Skyb...

«Единственный ремастер Oblivion, в который я буду играть»: новая демонстрация Skyblivion привела фанатов в восторгВслед за командой Skywind о своих успехах в переносе ролевой классики Bethesda Game Studios на движок The Elder Scrolls V: Skyrim отчитался коллектив Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion.