«Единственный ремастер Oblivion, в который я буду играть»: новая демонстрация Skyb...

«Единственный ремастер Oblivion, в который я буду играть»: новая демонстрация Skyblivion привела фанатов в восторгВслед за командой Skywind о своих успехах в переносе ролевой классики Bethesda Game Studios на движок The Elder Scrolls V: Skyrim отчитался коллектив Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion.
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