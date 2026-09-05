Актер Станислав Дужников сбросил почти 100 кг к сентябрю

Актер МХТ им. Чехова Станислав Дужников поразил публику, сбросив почти 100 кг к 2 сентября. Фотографии изменившегося артиста, известного по роли в сериале "Воронины", опубликованы в Telegram-канале театра.
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