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stroim21

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Бассейн без лишних трат: как ухаживать за водой и не разориться

Бассейн без лишних трат: как ухаживать за водой и не разориться

Когда я только задумывался о собственном бассейне, в голове крутилась одна и та же картинка: прозрачная вода, тёплый вечер, отдых у кромки.

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