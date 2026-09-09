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Кейн – главный претендент на «Золотой мяч». Ямаль – 2-й у букмекеров, Мбаппе – 3-й, Месси – 6-й

Букмекеры обновили котировки на обладателя «Золотого мяча» в 2026 году. Харри Кейн укрепился в статусе главного претендента на награду – на победу форварда «Баварии» дают коэффициент 1.

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