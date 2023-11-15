"Альтернативы нет." СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Да, многие критикуют меня, за то, что я придерживаюсь мнения, что после разрушение Украинского Рейха произойдет - прямой конфликт с НАТО.
Мы пожимаем плечами, извиняемся и уходим домой?
Комментарии
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Г
Геннадий
"Однако, принципиальной альтернативы, как установление контроля над Европой у России нет." 👍 а вот здесь я полностью СОГЛАСЕН!!! 👍
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19 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вы имеете ввиду фразу: "Однако, принципиальной альтернативы, как установление контроля над Европой у России нет"? Ну, это же, всего лишь, слова за которыми ровным счетом ничего не стоит!
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19 час.
Стефания Новак
Пора и все ждут , когда Россия перестанет смотреть в сторону америки и запада и иметь свою линию - вперед!!!!
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18 час.
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