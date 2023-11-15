Мы пожимаем плечами, извиняемся и уходим домой?

Г Геннадий "Однако, принципиальной альтернативы, как установление контроля над Европой у России нет." 👍 а вот здесь я полностью СОГЛАСЕН!!! 👍

ИК Иосиф Калинин Вы имеете ввиду фразу: "Однако, принципиальной альтернативы, как установление контроля над Европой у России нет"? Ну, это же, всего лишь, слова за которыми ровным счетом ничего не стоит!