Сто бойцов СВО пойдут в Госдуму: смогут ли они пройти и освежит ли это российскую политику

чтобы создать партию, нужны миллиарды и крепкая поддержка сверху. Как подонок и антисоветчик Жирик создал свою свору антисоветчиков под погонялом ЛДПР? Так ему из казны по приказу Горбачёва выделили деньги, а при регистрации её СОЗНАТЕЛЬНО закрыли глаза на мухлёж со списками давно умерших людей.Точно также создавались и все другие партии в РФ.

Владимир Алтайцев

Дамочка, а что вы знаете о презренном проходимце, халявщике и хапуге Жирике, что так яро его защищаете? Да ничего. Что-то он при жизни ни на кого в суд не подал, когда его обвиняли в мухлеже и прочих делишках. А вам ведомо ли, что все квартиры по стране, якобы принадлежащие ЛДПР, на деле принадлежат его сынку Лебедеву?