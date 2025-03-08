Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Сто бойцов СВО пойдут в Госдуму: смогут ли они пройти и освежит ли это российскую политику

Сто бойцов СВО пойдут в Госдуму: смогут ли они пройти и освежит ли это российскую политику

БлокнотРУ Целый ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщает: в Кремле обсуждается план по выдвижению на выборах в Госдуму в 2026 году ветеранов СВО.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  неужто  правда?  Да  он  опровергнет, что угодно, как та  же  Роднина.
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25 мин.
Владимир Алтайцев
чтобы  создать партию, нужны миллиарды  и крепкая  поддержка  сверху. Как  подонок  и антисоветчик  Жирик создал  свою свору антисоветчиков  под погонялом  ЛДПР?  Так  ему  из казны  по приказу  Горбачёва  выделили  деньги, а при  регистрации  её СОЗНАТЕЛЬНО  закрыли  глаза  на  мухлёж  со списками давно умерших  людей.Точно также  создавались и все  другие  партии в  РФ.
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17 мин.
Владимир Алтайцев
Дамочка, а что вы  знаете  о презренном  проходимце, халявщике  и хапуге  Жирике, что так  яро его  защищаете? Да  ничего. Что-то он при жизни  ни на кого в суд не подал, когда  его обвиняли  в мухлеже  и прочих  делишках. А вам ведомо  ли, что все квартиры  по стране, якобы  принадлежащие  ЛДПР, на  деле  принадлежат  его сынку Лебедеву?
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14 мин.
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