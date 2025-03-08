БлокнотРУ Целый ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщает: в Кремле обсуждается план по выдвижению на выборах в Госдуму в 2026 году ветеранов СВО.
Сто бойцов СВО пойдут в Госдуму: смогут ли они пройти и освежит ли это российскую политику
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да неужто правда? Да он опровергнет, что угодно, как та же Роднина.
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25 мин.
Владимир Алтайцев
чтобы создать партию, нужны миллиарды и крепкая поддержка сверху. Как подонок и антисоветчик Жирик создал свою свору антисоветчиков под погонялом ЛДПР? Так ему из казны по приказу Горбачёва выделили деньги, а при регистрации её СОЗНАТЕЛЬНО закрыли глаза на мухлёж со списками давно умерших людей.Точно также создавались и все другие партии в РФ.
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17 мин.
Владимир Алтайцев
Дамочка, а что вы знаете о презренном проходимце, халявщике и хапуге Жирике, что так яро его защищаете? Да ничего. Что-то он при жизни ни на кого в суд не подал, когда его обвиняли в мухлеже и прочих делишках. А вам ведомо ли, что все квартиры по стране, якобы принадлежащие ЛДПР, на деле принадлежат его сынку Лебедеву?
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14 мин.
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