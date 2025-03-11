Расследование дела о взрыве пиротехники с жертвами в российском городе продлено до мая

Первый заместитель председателя Следственного комитета России продлил до 9 мая срок расследования уголовного дела о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, жертвами которого стали девять человек.
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