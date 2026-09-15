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Отказ от роли в «Вампирах средней полосы» и жизнь в Испании: как звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова строит карьеру с нуля

Отказ от роли в «Вампирах средней полосы» и жизнь в Испании: как звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова строит карьеру с нуля

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, запомнившаяся миллионам зрителей по сериалу «Кухня» и роли следователя Аннушки в «Вампирах средней полосы», резко перечеркнула привычную жизнь.

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